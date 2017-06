Bị vợ chồng người cậu la mắng, đánh đập, bé trai 11 tuổi bực tức đã bỏ thuốc sâu vào bình nước định đầu độc cả nhà cậu của mình.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Nguyễn Vinh Hiển (11 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) có hành vi lén bỏ thuốc sâu vào bình nước nhà cậu ruột.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 24/6, ông Nguyễn Văn Hết (39 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời) cùng vợ đi công việc, ở nhà chỉ còn lại cha của ông Hết.



Đến khoảng 14h cùng ngày, Nguyễn Vinh Hiển (cháu gọi ông Hết là cậu ruột) đi sang lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào 2 bình nước lọc loại 20 lít để trong nhà ông Hết. Khi ông Hết về phát hiện bình nước có mùi thuốc trừ sâu, nên đã báo công an.



Làm việc ban đầu với cơ quan công an, Hiển đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiển khai nhận, do bực tức vì hàng ngày Hiển thường xuyên bị vợ chồng người cậu la mắng, đánh đập nên đối tượng đã bực tức định bỏ thuốc trừ sâu vào bình nước uống cho hả giận.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí