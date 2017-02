Trong lúc nhậu ở quán gà nòi, các ma men mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến, khiến một người bị đánh liệt nửa người.

Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hứa Chanh (SN 1999, quê Bạc Liêu) về tội “Giết người”.



Sáng 8/11/2015, Hứa Đấu (anh em sinh đôi với Hứa Chanh) ngồi nhậu ở quán gà nòi cùng Lê Tấn Huy, Phạm Ngọc Hải và một số người khác gần chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).



Trong lúc nhậu, Đấu chửi Huy và Hải nên dẫn đến đánh nhau. Đấu cầm ghế nhựa đánh Huy và bị Huy, Hải tấn công lại. Do có người can ngăn nên giải tán, về phòng trọ ở xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) nghỉ ngơi.



Về đến phòng, thấy em bị chảy máu nên Chanh gặng hỏi. Sau đó, Chanh kêu Đấu dẫn đến phòng trọ của Hải để nói chuyện. Đến nơi, Chanh dùng cây gỗ đánh vào đầu Huy và Hải khiến hai nạn nhân bất tỉnh.



Cả hai được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, Huy được xuất viện, còn Hải bị liệt nửa người với tỉ lệ thương tật lên đến 96%. Gia đình Hải yêu cầu bồi thường 250 triệu đồng nhưng gia đình Chanh mới khắc phục được 25 triệu đồng.

