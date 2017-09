Bị đánh, người đàn ông chém đứt tay đối thủ

Ngày 6/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ Phan Đình Lộc (37 tuổi, ngụ xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Giết người.Theo điều tra ban đầu, do xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống nên Lộc bị anh Nguyễn Văn Phong (33 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đánh nhưng không gây thương tích. Lộc sau đó về nhà và tìm cách trả thù.Vào 12h ngày 5/9, Lộc thấy anh Phong đang chơi cùng nhóm người ở khu đất trống gần nhà mình nên về lấy hung khí rồi quay ra tìm. Đến 15h cùng ngày, Lộc cầm dao đi tới chỗ anh Phong nên những người đang chơi tại đây sợ hãi, bỏ chạy.Khi anh Phong chạy đến hàng rào của một nhà dân gần đó thì bị Lộc đuổi kịp, chém đứt cánh tay và chém nhiều nhát vào người. Khi nạn nhân tử vong, hung thủ 37 tuổi giấu hung khí rồi bỏ trốn.Trưa 6/9, Phan Đình Lộc bị công an bắt giữ.

Theo Zing