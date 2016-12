Mang kiếm tự tạo đi đánh nhau vì bênh vực bạn trai của dì, nhưng hậu quả Thắng lại bị đánh nứt sọ, dập não…

Trương Công Tà và các hung khí liên quan đến vụ ẩu đả

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Công Tài (30 tuổi, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, anh em của Tài cùng một số người bạn đến hát karaoke tại quán Trí Thịnh trên đường Yên Thế - Bắc Sơn ( phường Hòa An).

Trong lúc hát cho nhau nghe, Phi nhiều lần có hành vi choàng tay lên vai em gái của Tài là Trương Thị T.H (16 tuổi). H bực tức bỏ đi chỗ khác thì Phi đi theo và tiếp tục chọc ghẹo.

Quá tức giận, H cầm li bia có nước tạt vào mặt Phi, sau đó Phi ném li xuống sàn nhà. Thấy vậy, Tài và một người em khác tên là Hậu dùng tay bóp cổ Phi nhưng mọi người trong nhóm can ngăn.

Sau đó, Tài gọi cho người quen của Phi đến quán để chở anh này về. Nghe Phi kể lại chuyện bị bóp cổ, Trần Quốc Thắng (30 tuổi, trú Hòa An, Cẩm Lệ) là cháu của bạn gái Phi mang theo hung khí chở Phi tìm anh em Tài gây sự và đuổi đánh em Tài là Trương Công Hậu.

Thấy vậy, Tài cầm xẻng chạy ra đập trúng đầu Thắng gây nứt sọ, dập não, tỉ lệ thương tích được giám định 33%. Vì vậy, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt giam Trương Công Tài.