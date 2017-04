Về gần đến nhà ở đường Thành Thái (quận 10, TP HCM), cụ bà bị gã hàng xóm tên Đạt cầm dao truy đuổi, đâm tử vong.

Đạt ở cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Ngày 22/4, Công an quận 10 (TP HCM) tạm giữ hình sự Trần Trọng Đạt (43 tuổi) về hành vi Giết người.Theo điều tra, sáng hôm qua bà Trần (66 tuổi) chạy xe máy về nhà thì gặp Đạt ngồi trước hẻm. Biết gã hàng xóm to con nghiện ngập, bà né sang một bên, đi nhanh qua.Đạt bất ngờ rút dao lao đến khiến bà Trần phải bỏ xe, hoảng loạn chạy về cổng nhà. Gã đàn ông đuổi kịp, đâm nạn nhân nhiều nhát rồi lững thững bỏ đi. Bà Trần được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Đạt bị bắt, song có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục lảm nhảm. Nhiều giờ sau hắn cho biết đã sử dụng ma túy đá. Trong cơn phê, Đạt nghĩ có người đến giết mình nên thủ dao, ra đầu hẻm ngồi. Thấy bà Trần đi qua, hắn tưởng kẻ thù nên tấn công.Đạt từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 6 năm trước nhưng tái nghiện nặng hơn. Năm 2014, ông ta có dấu hiệu bị tổn thương thần kinh do dùng ma tuý, phải điều trị tâm thần và mới về năm ngoái.