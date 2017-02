Chị Em đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng dùng dây kẽm buộc bên ngoài cửa ra vào và tẩm xăng đốt phòng trọ.

Đến chiều ngày 31/1 (tức 4 tết) Công an TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ giết người, hủy hoại tài sản vừa xảy ra vào tối ngày 3 tết.



Theo đó 1 giờ ngày 30/1, tại phòng trọ số 22, tổ 7 (thuộc phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) do gia đình chị Nguyễn Gái Huyền Em (31 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cùng gia đình thuê để sinh sống.



Thời gian trên, gia đình chị Em đang ngủ trong nhà thì bị một đối tượng dùng dây kẽm buộc bên ngoài cửa ra vào và tẩm xăng đốt phòng trọ.



Phát hiện bị lửa bén vào người và mùi xăng nồng nặc, gia đình chị Em tỉnh dậy la hét cầu cứu hàng xóm láng giềng.



Nghe tiếng kêu la, người dân xung quanh đã cùng dập lửa, đưa chị Em và con gái là cháu Lê Thị Thảo Như (10 tuổi) đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.



Vụ việc khiến cháu Như bị bỏng nhẹ 2 bàn tay, chị Em bị bỏng khoảng 20% vùng mặt, lưng và 2 cánh tay. Nhiều tài sản trong nhà bị thiệt hại và cháy rụi hoàn toàn.



Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ năm chai nhựa nghi đựng xăng đã bị cháy biến dạng (trong đó có bốn chai còn chứa 100ml chất lỏng nghi là xăng), một đoạn dây đồng buộc trên cửa bên ngoài các phòng trọ số 21, 23 (cha mẹ và chị gái của chị Em thuê) tiếp giáp bên cạnh phòng chị Em thuê.



Vụ việc đang được công an tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh