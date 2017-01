TPO - Sáng 6/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Moong Mẹ Phia (SN 1971), trú tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Bị cáo Moong Mẹ Phia tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Moong Mẹ Phia và ông Moong Văn Tình là vợ chồng. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, ông Tình thường xuyên uống rượu, khi say thì đánh đập bà Phia.

Vào khoảng 7h ngày 11/9/2016, ông Tình đưa một chai rượu ra uống sau đó túm tóc vợ dùng chày dọa đánh nhưng hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của bà Phia nên tới can ngăn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, ông Tình tỉnh dậy thấy bà Phia đang nấu ăn, thì đi chốt cửa rồi lấy một con dao (dao quắm), một lưỡi rìu và chày để tấn công vợ nhưng bà Phia chống trả quyết liệt. Tức nước vỡ bờ, bà Phia nhặt chày lên đánh liên tiếp vào “của quý”, vào đầu và nhiều nhát vào người ông Tình.

Thấy chồng nằm bất động, bà Phia đưa chồng lên giường nằm, cất dao và chày ở gác bếp, đưa dao vào góc nhà, rồi đi sang nhà hàng xóm thông báo là chồng uống thuốc chuột chết.

Sự việc được báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Biết không thể nào thoát tội, vào ngày 12/9/2016, Moong Mẹ Phia đã đến trụ sở cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú.

Sau khi giám định pháp y, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận nguyên nhân tử vong của ông Moong Văn Tình là: “Xuất huyết não, gãy mỏm gai đốt sống cổ C3 do đa chấn thương”.

Tại phiên tòa, bị cáo Moong Mẹ Phia thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Moong Mẹ Phia 15 tháng tù.

Về dân sự, do các con và bố mẹ của bị hại chưa có sự thống nhất nên tòa quyết định tách thành vụ án khác, xét xử sau.