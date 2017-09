Bi kịch kẻ giết vợ ngoại tình rồi ôm xác cả đêm

Bùi Văn Chuẩn (48 tuổi, trú huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) có tiếng trong vùng về việc chiều vợ. Từ mờ sáng, người đàn ông ở đất trồng chè này đã tỉnh giấc để "làm chè" mang đi bán. Chuẩn dành hết việc khó về mình, đặc biệt thường dành dụm để mua quà cho vợ vào dịp sinh nhật, lễ tết.



Từ đầu năm 2017, mỗi khi ra ngoài Chuẩn bỗng thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt lạ, rồi những lời bàn tán "vợ có bồ" đến tai anh ta. "Dù chưa tận mắt thấy vợ đi với ai bao giờ” song điều này khiến người chồng tức tối. Chuẩn càng khó chịu hơn khi để ý thấy vợ hay nhắn tin điện thoại rồi “cười khúc khích” nhưng anh ta không đọc được vì không biết chữ.

Không hiểu nội dung nhưng Chuẩn lại nhớ khá rõ số điện thoại của người thường xuyên nhắn tin liên lạc với vợ mình. Anh ta cũng tìm ra quy luật là sau mỗi lần nhắn tin với số điện thoại ấy, vợ lại đi ra ngoài rất lâu mới về. “Mỗi lúc như vậy tôi cáu lắm. Nhất là khi cô ấy mặc đồ mát mẻ rồi chụp ảnh tự sướng trước mặt tôi”, Chuẩn nói.



Những tháng gần đây, mâu thuẫn vợ chồng Chuẩn ngày càng nặng nề. Cho rằng vợ tiêu hết tiền dành dụm, anh ta cằn nhằn song vợ phủ nhận. "Cô ấy mắng lại tôi, cứ nhằm lúc ăn thì chửi, nhiều hôm đi chơi không về", Chuẩn tâm sự.



Sau bữa cơm tối ngày 27/7, thấy vợ mặc quần áo đẹp đi ra ngoài, Chuẩn lén bám theo. Sau khoảng năm cây số, thấy vợ rẽ vào ngôi nhà có biển quảng cáo xanh đỏ, anh ta không hiểu đó là đâu. Lại thấy có vài thanh niên đứng phía trước làm nhiệm vụ bảo vệ, trông xe nên Chuẩn không tới gần mà quay xe ra về. Sau này, Chuẩn mới biết đó là nhà nghỉ.



Hơn 23h hôm đó, người phụ nữ trở về. Sau khi quan hệ vợ chồng, hai người to tiếng. Khai với cảnh sát, Chuẩn nói bị vợ ném dao thách thức, trong cơn tức giận, anh ta đã cầm đâm liên tiếp đoạt mạng chị này.



Gây án xong Chuẩn bần thần ngồi suy nghĩ rất lâu. Sau đó, anh ta tháo nhẫn, dây chuyền vàng của vợ cất vào tủ rồi gọi điện thoại cho con gái lấy chồng ở xa và người họ hàng nhưng không được. Do bị bệnh tiểu đường lại uống rượu trong lúc chờ vợ về trước đó nên Chuẩn đuối sức. Anh ta đặt xác vợ gối lên tay mình và ôm ngủ.



Sáng hôm sau, bố mẹ vợ Chuẩn chạy sang thì anh ta vẫn mê man do biến chứng của bệnh tiểu đường. Chiều cùng ngày khi tỉnh dậy, anh ta dùng dây truyền dịch thắt cổ tự tử nhưng bất thành.



Một cán bộ điều tra cho biết, người con gái duy nhất của Chuẩn khi đến bệnh viện thăm đã trách móc "sao bố không cố lờ đi mà sống để giờ khổ sở như này". Chuẩn không nói gì, chỉ ôm con khóc và liên tục nói xin lỗi.



Sau khi sức khỏe ổn định, Chuẩn được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh và bị khởi tố về Tội giết người.



Theo cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, từ khi bị bắt, Chuẩn khóc rất nhiều, ân hận đã hành xử nóng nảy, thú nhận "còn thương vợ rất nhiều".

