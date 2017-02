TPO - Chiều ngày 4/2, công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cho biết đang tiếp tục điều tra đối với nghi can Nguyễn Chí Cường (SN 1982 ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi can Cường Trước đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đoàn Tấn Thông, Lê Trần Minh Triết và Nguyễn Hữu Khánh thuộc CLB PCTP phường Phú Hòa phối hợp với lực lượng dân quân trên địa bàn xác minh thông tin Cường cạy cửa đột nhập vào 2 gia đình ở khu phố 6, phường Phú Hòa trộm tài sản. Theo người dân khu vực, trong lúc Cường đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị phát hiện, Cường chạy bộ để lại 1 xe đạp Smarting. Chia nhau ra tìm, nhóm “hiệp sỹ” khống chế được Cường tại một ngôi nhà bỏ hoang. Tại trụ sở, cảnh sát phát hiện trên người Cường có 2 điện thoại, gần 700 ngàn đồng, 1 cây kìm, 1 cây gậy cạnh gỗ và 1 bộ đồ dân quân. Được biết, Cường từng bị nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương bắt 3 lần về hành vi trộm cắp tài sản.