Trước hành vi lấn chiếm vỉa hè để bán cơm, người phụ nữ bị đội trật tự mời về phường để xử lý. Tuy nhiên, người này tỏ ý bất hợp tác và dùng khay đựng thức ăn đánh liên tiếp vào đầu nhân viên lái xe làm người này phải nhập viện cấp cứu.

Vỉa hè Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thường xuyên bị lấn chiếm làm nơi buôn bán

Sáng 10/3, Đại tá Vũ Hòa Bình - Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Cận (SN 1971, ngụ phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30, ngày 7/2, phát hiện bà Cận đang lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để bán cơm, tổ trật tự đô thị phường Tân Thành (TP. Buôn Ma Thuột) đã mời bà lên trụ sở UBND phường Tân Thành để giải quyết.

Tại đây, bà Cận tỏ ý không hài lòng mà còn chửi bới lực lượng và còn dùng 2 khay đựng thức ăn bằng inox đánh mạnh vào đầu anh Đặng Nguyễn Trường (SN 1994, lái xe của tổ trật tự đô thị) từ phía sau làm anh Trường té xuống bất tỉnh tại chỗ và phải nhập viện cấp cứu.