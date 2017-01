TPO - Thấy nhóm thanh niên cầm hung khí tiến về phía mình, anh Trí hoảng sợ bỏ chạy thì không may rơi xuống sông tử vong. Các đối tượng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Các đối tượng tại CQĐT.

Ngày 12/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố 6 đối tượng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 11/12/2016, người dân xóm Hòa Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An tá hỏa phát hiện 1 thi thể nam giới nổi lên mặt nước thuộc khu vực bàu Vắp (xã Hiến Sơn). Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trí (SN 1984) trú xóm 5, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương.

Nhận được tin báo, công an huyện Đô Lương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên công an tỉnh Nghệ An về khám nghiệm tử thi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định cái chết của anh Trí là một vụ án mạng.

Qua thông tin từ người dân cung cấp vào đêm anh Trí mất tích, họ nghe tiếng kêu cứu và đã vớt được 2 thanh niên rơi xuống sông cũng ở khu vực này. Qua rà soát hiện trường, lực lượng công an cũng thu giữ được 1 áo khoác da, 1 ống tuýp sắt và 1 điện thoại di động.

Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân thấy nổi lên Hoàng Văn Mậu (SN 1988) trú tại xóm 10, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương - từng có mâu thuẫn với anh Trí. Mậu là đối tượng có 1 tiền án liên quan đến tội danh sử dụng tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Mậu không có việc làm ổn định, thường giao du với một số đối tượng cá biệt khác trên địa bàn.

Cơ quan điều tra cũng xác minh hai thanh niên được người dân vớt dưới sông lên trong đêm anh Trí mất tích và xác định là Nguyễn Văn Bình (SN 1992) trú tại xóm 5, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc và Nguyễn Đức Trí (SN 1992) trú tại xóm 24, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

Bình và Trí đều có quan hệ với Mậu. Nhận định có thể Mậu, Bình và Trí có liên quan đến cái chết của anh Trí nên công an nhanh chóng triệu tập các đối tượng này lên làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đêm 7/12, trong cuộc nhậu, Mậu kể chuyện nghi ngờ anh Trí đã nhắn tin đe dọa người nhà mình. Trước đó, giữa Mậu và anh Trí từng có mâu thuẫn và xô xát với nhau. Cả nhóm thống nhất kế hoạch, Mậu rủ thêm Bình, Trí cùng Nguyễn Văn Đình (SN 1995) trú tại xóm 5, xã Nghi Kiều; Nguyễn Văn Trường (SN 1989) trú tại xóm Hòa Thiện, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương và Phạm Văn Hoàng (SN 1992) trú tại xóm 16, xã Nghi Văn cùng tham gia.

Theo kế hoạch, Bình sẽ giả vờ gọi điện rủ anh Trí đi đánh bài. Khi anh Trí đồng ý, Đình sẽ chạy xe máy đến đón. Các đối tượng khác thì phục sẵn ở cầu Sỏi (giáp ranh giữa hai xã Hiến Sơn và Trù Sơn, huyện Đô Lương). Khi thấy Đình chở anh Trí đi đến, cả nhóm xông ra định bắt giữ. Tuy nhiên, khi đến khu vực cầu Sỏi, anh Trí thấy có đám đông thanh niên cầm hung khí tiến về phía mình nên bỏ chạy và rơi xuống sông. Bình và Trí nhảy xuống kéo anh Trí lên nhưng không được.

Hiện, công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.