Nhân lúc nhà đông khách, thiếu phụ mắc bệnh trầm cảm bế con trai 5 tháng ra sau vườn sát hại rồi nhảy xuống giếng tự tử.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc

Sáng 3/2, Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ Đỗ Thị Hạnh (27 tuổi, trú xã Đông Yên) để điều tra hành vi giết người.Chồng chị Hạnh cho hay, sau khi sinh đứa con thứ hai, chị mắc bệnh trầm cảm. Trưa ngày 30/1 (mùng 3 Tết) khi nhà đang tiếp khách, chị Hạnh lén bế con ra sau nhà hại chết rồi nhảy xuống giếng.Một người hàng xóm kể, nghe tiếng hô hoán của gia đình vội chạy sang thấy chị Hạnh đang được kéo ra khỏi giếng. Do giếng nông, chị này không bị thương, vẫn tỉnh táo.Công an huyện ngay sau đó đến hiện trường, ghi nhận thi thể bé trai 5 tháng tuổi có nhiều thương tích. Chị Hạnh thú nhận đã sát hại con.