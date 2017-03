Bị lực lượng chức năng truy đuổi, một trong hai đối tượng trộm xe mô tô đã nhảy xuống cầu Rạch Miễu tẩu thoát nhưng đã bị bắt.

Công an lấy lời khai đối tượng Vũ Quang Công tại bệnh viện

Ngày 25/3, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Công an huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre bắt 2 đối tượng Lê Hoàng Nhân (SN 1988, ngụ xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) và Vũ Quang Công (SN 1986, ngụ huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa).

Sáng cùng ngày, Công đến nhà Nhân ở xã Thạnh Ngãi rủ nhau đi chơi. Hai đối tượng chạy xe mô tô đến lộ bờ đê thuộc ấp Mỹ Sơn Đông, xã Phú Mỹ, thì phát hiện xe mô tô mang BKSC 71B2-258.85 của chị P.D.M đang dựng bên đường không người trông coi, trên xe có gắn sẵn chìa khóa nên bàn nhau lấy trộm.

Công đến lấy trộm xe 71B2-258.85 rồi cả hai cùng tẩu thoát về hướng TP.HCM. Bị lực lượng công an ở địa phương phát hiện và truy đuổi, đến Cầu Rạch Miễu thì chặn được đầu xe của hai đối tượng.

Nhân bị bắt tại chỗ còn Công bỏ xe trên cầu Rạch Miễu chạy bộ ngược về hướng Bến Tre. Tiếp tục bị lực lượng công an truy đuổi, Công đã nhảy cầu Rạch Miễu để tẩu thoát, nhưng đã bị gãy xương gót chân và bị bắt đưa đi điều trị tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre).

Đối tượng Lê Hoàng Nhân tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Mỏ Cày Bắc đang điều tra để đưa các đối tượng trên ra xử lý theo pháp luật.