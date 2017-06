TPO - Chiều 29/6, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Cục An ninh Tây Nguyên (A90) và Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ một ổ bạc gồm hàng trăm đối tượng tham gia trong một nghĩa trang.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang Địa điểm bắt giữ tại một bãi nghĩa trang thuộc xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk). Tại xới bạc có khoảng 100 đối tượng bị bắt giữ (trong đó có 40 người là nữ giới), thu giữ hàng trăm triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan đến đánh bạc cũng như hàng chục xe ô tô, xe máy các loại. Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, đây là ổ bạc do một đối tượng có tên Tài Du (trú tại TP Buôn Ma Thuột) cầm đầu. Các con bạc có hộ khẩu thường trú khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hình thức là xóc đĩa ăn tiền. Hoạt động của ổ bạc này hết sức tinh vi và thường xuyên cho người canh gác và di chuyển địa điểm để hoạt động. Địa bàn hoạt động phức tạp, nằm sâu trong rẫy cà phê và được canh mật cẩn thận. Quá trình theo dõi, lực lượng công an đã tiến hành đột nhập bất ngờ, khống chế các đối tượng từ vòng ngoài nên dã bắt gọn toàn bộ toàn bộ các con bạc. Rất đông trong các con bạc bị bắt là nữ giới Theo lời khai của một số con bạc, trước khi tổ chức đánh bạc, các con bạc liên lạc với đối tượng cầm đầu rồi tập hợp tại địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Sau đó Tài Du cho cánh đàn em đưa xe ô tô lên đón con bạc xuống địa điểm tổ chức đánh bạc. Các đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.