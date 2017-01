TPO - Xác định có yếu tố nước ngoài nên Bộ Công an đã cử điều tra viên vào phối hợp với Công an TPHCM điều tra, truy bắt thủ phạm nổ súng bắn chết ông chủ cửa hàng đặc sản.

Hiện trường vụ án mạng

Liên quan đến vụ việc ông Mai Chí Thiện, chủ cửa hàng đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre (phường 4, quận 11, TPHCM) bị bắn chết bằng 4 phát đạn vào chiều 8/1, cơ quan chức năng đã trích xuất camera an ninh ở nhà dân và một số tuyến đường xung quanh. Bước đầu có những nhận dạng về thủ phạm và xe gắn máy của đối tượng sử dụng khi gây án.

Ngoài ra, quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường công an thu giữ 5 vỏ đạn, trong đó 4 vỏ đạn thuộc loại súng K59 và 1 vỏ đạn bị biến dạng. Theo nhận định của cơ quan chức năng, hung thủ đã sử dụng đến 2 khẩu súng quân dụng khác nhau trong quá trình gây án. Kết quả giám định pháp y trên người nạn nhân cũng cho thấy ông Thiện bị trúng đạn ở các vị trí khác nhau trên người gồm: Đầu, ngực và bả vai trái.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 3 chiếc điện thoại di động của nạn nhân, phát hiện nạn nhân có liên lạc với số điện thoại mang đầu số ở Campuchia.

Ngoài ra, tại phòng làm việc của nạn nhân cũng có một số giấy tờ liên quan đến chuyển tiền từ Việt Nam sang nước này. Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng và có liên quan đến yếu tố nước ngoài nên Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp với Công an TPHCM điều tra.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, trưởng phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đã tiến hành thu thập chứng cứ, điều tra vụ án đồng thời truy xét các nghi can.

Bước đầu, Công an TPHCM xác định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản, nhiều khả năng nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân trong việc làm ăn.

Trước đó, chiều 8/1, hai thanh niên đi xe máy đã dừng lại trước cửa hàng bán các loại đặc sản miền Tây của ông Mai Chí Thiện (phường 4, quận 11). Ít phút sau, người dân xung quanh nghe nhiều tiếng súng nổ. Hai thanh niên từ trong nhà ông Thiện lao ra, lên xe chạy.