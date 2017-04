Do có mâu thuẫn với các bạn học, V. nảy ý định trả thù bằng cách bơm thuốc tăng trưởng thực vật vào bình nước ở lớp.

Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ nam học sinh THCS Hòa Bình (xã Phú Lập, huyện Tân Phú), pha trộn thuốc tăng trưởng cây trồng vào bình nước tại lớp học, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với các bạn học trong lớp.



Theo điều tra sơ bộ, L.M.V (sinh năm 2003) học sinh lớp 8/2 trường THCS Hòa Bình. Gần đây, V. có mâu thuẫn với một số bạn học trong lớp nên nảy sinh kế hoạch trả thù.



Chiều 19/4, V. bỏ trong cặp xách chai thuốc tăng trưởng thực vật hiệu Boom, cùng kim tiêm rồi mang đến trường. Lợi dụng lúc bạn bè trong lớp ra về, V. lấy kiêm tiêm bơm thuốc vào trong bình nước loại 20 lít tại góc lớp rồi thản nhiên ra về.



Sáng 20/4, các học sinh đến lớp khi rót nước uống đã phát hiện mùi hôi và nước có màu đục nên đã nghi ngờ báo cho giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường. Khi nhận trình báo từ trường, Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra.



Công an thu giữ bình nước uống loại 20 lít có màu đục, 1 chai thuốc tăng trưởng cho cây trồng. Công an nhanh chóng làm rõ, V. thực hiện hành vi như trên nhằm trả thù bạn học có mâu thuẫn trong lớp.



Thuốc tăng trưởng cây trồng hiệu Boom chuyên sử dụng để kích thích tăng trưởng cho cây ăn trái. Loại thuốc thực vật này trong nhiều năm trước cơ quan quản lý Nhà nước đã cấm nhập khẩu.



Với con người, trong thuốc tăng trưởng có thành phần độc tố, chứa chất gây ung thư, dị dạng thai nhi.... Nếu độc tố tích lũy lâu trong cơ thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nội tạng.

Theo An ninh Thủ đô