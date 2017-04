TP - Quảng Trị nổi tiếng với gió Lào, và cũng nổi tiếng với những khó khăn khác. Trong số ấy phải kể đến những vấn nạn xã hội, nhất là vấn nạn ma túy. Thời gian qua, các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy của tỉnh Quảng Trị đã triệt phá nhiều tổ chức, đường dây buôn bán ma túy. Đáng nói, nổi lên trong số đó là những bóng hồng trong các đường dây, với những thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi.

3 mỹ nữ Hồ Thị Cẩm Tú, Trần Thị Ngọc Anh, Trịnh Thị Thu Hà bị bắt vì buôn bán “cái chết trắng”.

Ngôi nhà chưa có số

Cuối năm 2016, ở đường Phan Chu Trinh, phường 3, thị xã Quảng Trị bỗng xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt lúc chiều muộn. Người dân trên địa bàn cảm giác lo lắng, bất an. Cứ sau buổi cơm tối, bà con đều phải cửa đóng then cài, đề phòng đối tượng xấu đột nhập, gây tai họa. Qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an thị xã Quảng Trị xác định, trên địa bàn đang có biểu hiện của hoạt động chích hút, buôn bán ma túy.

Nổi lên là ngôi nhà chưa gắn số. Qua nhiều tháng theo dõi, đến cuối tháng 2/2017, Công an thị xã Quảng Trị đã có đủ cơ sở tiến tới xác lập chuyên án mang bí số 317M, nhằm đấu tranh triệt xóa đường dây buôn bán ma túy này. Thượng tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị nhớ lại: “Thời gian anh em tiếp cận, theo dõi mục tiêu rất khó khăn. Do ban ngày, đối tượng đi làm, sinh hoạt bình thường. Từ chiều muộn đến đêm cũng cửa đóng then cài như bà con khác. Ngoại trừ nhiều thanh niên lạ mặt đang chạy xe máy trên đường bỗng tạt vào hàng rào nhà đối tượng, nhưng chỉ tích tắc rồi tiếp tục chạy xe đi”. “Tuy nhiên, anh em không hề nản, tiếp tục kiên trì theo dõi mục tiêu, áp dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa bằng được đường dây, tụ điểm buôn bán ma túy này”, thượng tá Chiến thông tin.

Thượng tá Chiến cho biết: “Đối tượng tổ chức buôn bán ma túy trong ngôi nhà kể trên, là Đặng Thị Thu Hà, sinh năm 1985. Đối tượng sống với 2 con nhỏ, do chồng đang phải chấp hành hình phạt tù về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước lúc chồng dính án, Hà là phụ xe khách tuyến Đông Hà - Đà Nẵng, được biết đến là người tháo vát, nhanh nhạy. Sau này, một mình ở nhà nuôi con, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng Hà không hề kể khổ, hay nhờ người khác giúp đỡ. Ngược lại, đối tượng đã lặng lẽ làm theo ý mình, dấn thân vào con đường buôn bán ma túy. Trong suốt thời gian buôn “cái chết trắng”, Hà thường tỏ ra tự tin trong cuộc sống. Mặc dù đã có 2 mặt con, trên mạng xã hội, Hà xinh như “hot girl”, với đôi kính cận khiến Hà trở nên lành và trí thức”.

Lúc 21h 5 phút ngày 19/3/2017, các mũi trinh sát Công an thị xã Quảng Trị đã ập vào nhà ở Hà, bắt quả tang Hà và Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1993, trú phường 1, thị xã Quảng Trị đang có hành vi bán ma túy cho đối tượng nghiện. Khám xét khẩn cấp nơi ở, phát hiện tại tủ trong phòng ngủ của Hà có 580 viên ma túy tổng hợp (MTTH). Thượng tá Chiến cho biết thêm: “Không chỉ đối tượng dấn thân vào con đường đen tối, mà còn kéo cả em ruột của mình là Đặng Thị Lan Phương, sinh năm 1988, cùng trú phường 3, thị xã Quảng Trị vào việc buôn bán “cái chết trắng” này. Sau khi bắt Hà, Công an thị xã Quảng Trị đã mở rộng chuyên án, bắt thêm đối tượng Lan Phương”.

Nữ quái

Thượng tá Nguyễn Quốc Quyết, Trưởng phòng CSĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị nhớ lại chuyên án mang bí số 515H triệt xóa đường dây buôn bán ma túy từ Lào vào Việt Nam. Nổi lên có hai đối tượng nữ, gồm đối tượng tên Hồng và Trần Thị Ngọc Anh, sinh 1990, trú phường 5, TP Đông Hà (Quảng Trị). Vào khoảng tháng 4/2015, một số nhóm thanh thiếu niên ở các địa phương liền kề, gồm Đông Hà, Triệu Phong và thị xã Quảng Trị có hoạt động chích hút ma túy, cùng do một đường dây cung cấp. Sau nhiều tháng các trinh sát mới xác định được đối tượng cầm đầu là Ngọc Anh. Đối tượng này không chỉ đẹp bên ngoài, việc ăn nói còn rất dịu dàng và kín đáo, khó phát hiện được những biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, khi “cộng sự” là đối tượng Hồng sa lưới do Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ, Ngọc Anh càng trở nên kín đáo hơn, có thời gian án binh bất động. Với quyết tâm đánh án đến cùng, các trinh sát kiên trì theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Chập tối 3/1/2017, đối tượng Ngọc Anh rời nhà, lên taxi Mai Linh BKS 74A-036…, nhưng chỉ mặc bộ đồ thể thao dài tay giản dị, khoác chiếc túi xách nhỏ. Chiếc xe chạy loanh quanh qua nhiều con hẻm, rồi mới chạy ra QL1A hướng về huyện Triệu Phong. Đúng lúc này, tổ CSGT Công an Quảng Trị ra tín hiệu dừng kiểm tra. Sau này, tài xế trên kể lại rằng, anh rất bàng hoàng khi thấy vị khách nữ xinh đẹp bị công an bắt giữ. “Sao các anh bắt tôi? Các anh bắt nhầm người rồi”, chị ta hét lớn. Đôi mắt trở nên ngầu đỏ dữ dội. Thượng tá Quyết cho biết: “Khi lực lượng kiểm tra túi đeo cá nhân chỉ thấy son phấn và chiếc ĐTDĐ, chứ không thấy ma túy. Lúc này, đối tượng tỏ thái độ hậm hực, ý là chúng tôi đã bắt oan người. Đến khi một nữ trinh sát của chúng tôi kiểm tra, phát hiện 2 gói nylon màu đen cất giấu tinh vi sau lớp áo ngực của đối tượng, thì đối tượng này mới thúc thủ. Mở ra, bên trong chứa hơn 400 viên MTTH. Khai thác nóng, đối tượng thừa nhận, chị ta đang đi bán ma túy cho con nghiện trên địa bàn Triệu Phong và thị xã Quảng Trị”.

Các điều tra viên lấy lời khai Trịnh Thị Thu Hà.

Thượng tá Quyết kể về một chuyên án ma túy khác mà anh trực tiếp tham gia phá án. Hôm đó, 7/12/2016, Trịnh Thị Thu Hà, 29 tuổi, trú phường Đông Lễ, TP Đông Hà lên bến xe Niệm Nghĩa, TP Hải Phòng vào Đà Nẵng. Cô ta mang theo một túi xách màu đen và một bì gạo nếp. Riêng chiếc túi xách, lúc nào cô ta cũng ôm chặt vào người. Thậm chí các bữa cơm, cô ta đều xuống ăn qua loa ổ bánh mì, rồi nhanh chóng trở lại xe. Mặc dù cảnh giác với tất cả mọi người, thỉnh thoảng đối tượng vẫn trò chuyện với một nam hành khách ngồi cạnh mình. Người này có tên là Thắng, tầm hơn 20 tuổi, nước da mét xanh, nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu, phờ phạc.

Lúc 2h sáng hôm sau (8/12), khi xe vào địa phận huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), đối tượng bất ngờ báo với phụ xe là xuống đoạn phía trước mặt, ở thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh), thay vì vào Đà Nẵng như dự định. Đến đoạn thị trấn Hồ Xá, ngay tại cây xăng số 32 thuộc khóm Hữu Nghị, xe dừng đỗ. Lúc này, không riêng Hà xuống mà còn có thêm Thắng. Khi Hà và Thắng đang loay hoay xách đồ thì lực lượng chức năng gồm Đoàn Đặc nhiệm miền Trung của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Phòng phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Phòng CSĐTTP về ma túy của Công an tỉnh Quảng Trị và Công an huyện Vĩnh Linh, ập đến. Kiểm tra túi xách đối tượng đang đeo, lực lượng chức năng phát hiện một gói nylon màu đen được băng kín kỹ càng, bên trong có 3 gói gồm 55 cục màu trắng (sau này qua giám định cho thấy đó là heroin, với tổng trọng lượng 206g).

Đàn bà dễ có mấy tay

Trung tá Nguyễn Phú Quốc, Đội Phó Đội Hình sự - Ma túy - Kinh tế, Công an huyện Triệu Phong kể rằng: “Những ngày bị tạm giam, vì lo lắng, mỹ nữ ma túy Hồ Thị Cẩm Tú, 26 tuổi, trú phường Đông Giang, TP Đông Hà, có phần xuống sắc hơn so với trước, nhưng thần thái vẫn đẹp khó tả. Điều đáng nói, vẻ đẹp đó cùng với tính cách bên ngoài dịu dàng, đằm thắm, khác xa với những toan tính táo bạo mà con người này đang giấu bên trong. Giữa hàng trăm tai mắt của nhân dân, nhưng chị ta vẫn dám âm thầm dựng nên một “lô cốt” để buôn bán ma túy, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Chúng tôi đã phải mất gần 1 năm theo dõi, kiên trì các biện pháp điều tra, vượt qua nhiều khó khăn, đến 21/2/2017, mới phá được “lô cốt” ma túy này”.

Tìm hiểu được biết, đối tượng Tú là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em, ở thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Cách đây vài năm, đối tượng lấy chồng ở phường Đông Giang, TP Đông Hà, rồi sinh con. Hoàn cảnh gia đình chồng chẳng mấy khá giả. Tú ôm mộng nhàn mà giàu nên dấn thân vào con đường phạm tội, buôn bán “cái chết trắng”. Theo đó, quãng đường từ Đông Giang đến Ái Tử khá gần, đối tượng đã tìm cách móc nối, lấy “hàng” từ đây vào Ái Tử bán cho con nghiện ở các địa bàn lân cận.

Để thực hiện việc làm này, Tú dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, như rào kín toàn bộ ngôi nhà của mẹ đẻ mình tại đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Ái Tử bằng lưới B40. Việc đi lấy “hàng” khi thì xe máy, lúc taxi, lần thì nhờ người khác chở.

Ngày 21/2/2017, Ban chuyên án nhận thấy đủ thời cơ, lập tức tiến hành phá án. Nhiều mũi bí mật vây quanh khu vực nhà đối tượng, chờ lệnh. Tại một vị trí bí mật khác, trung tá Quốc chỉ huy mũi tấn công quan trọng, căng mắt hướng về ngôi nhà mẹ đẻ của Tú. Khoảng 14h 30’ cùng ngày, lực lượng phát hiện một người đàn ông trung niên đi xe máy đến nhà tìm gặp mẹ Tú. Cánh cổng bỗng mở toang đón khách. Nhưng trung tá Quốc ra lệnh cho lực lượng nằm yên, bởi vì bình thường con nghiện vào mua “hàng” không hề được mở cửa.

Khoảng 15 phút sau, lại có 2 thanh niên đi xe máy đến. Một trinh sát nhận ra 1 trong 2 người đó có gương mặt quen thuộc, là Nguyễn Hữu Cương (21 tuổi, trú huyện Triệu Phong), là đối tượng nghiện ma túy. Trung tá Quốc phát lệnh “tấn công”. Lực lượng phối hợp nhanh chóng ập vào, bắt quả tang đối tượng Tú khi thị đang bán ma túy cho Cương và bạn của Cương, với 17 viên MTHH. Lúc bị bắt, mỹ nữ này không thể tin rằng có ngày mình bị bắt dù đã rất kín đáo, tinh vi trong hoạt động buôn “cái chết trắng”.