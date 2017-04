TPO - Ngày 20/4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký công văn “hỏa tốc” giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bà ngoại cháu K tố cáo hành vi xâm phạm tình dục của ông hàng xóm

UBND tỉnh Cà Mau giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xem xét trách nhiệm những cán bộ, chiến sĩ đã tham gia quá trình điều tra và không khởi tố vụ án hình sự, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 28/4/2017, để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 14/4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái nhiều lần bị xâm hại tình dục. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của Công an tỉnh Cà Mau trong quá trình điều tra và quyết định không khởi tố vụ án hình sự và báo cáo trong tháng 4/2017.

Vụ việc bé gái H. M. K, sinh năm 2004, đang học lớp 5, ở ấp 7, xã Tân Lộc (Thới Bình, tỉnh Cà Mau) bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Gia đình bé K. tố giác với cơ quan công an vào háng 9/2016. Sau thời gian khởi tố vụ án, điều tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau thông báo không khởi tố vụ án do vụ việc chỉ có lời khai của cháu K, không có chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của người bị tố cáo.

Do quá uất ức, ngày 11/2/2017, cháu K uống nhiều loại thuốc tự tử. Dòng chữ để lại của bé K có đoạn “chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”.

Được biết, Cơ quan công tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hình sự “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô trẻ em” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.