Ngày 5/2, công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Đinh Hòa Châu (24 tuổi, trú xã Sơn Châu), nghi can trốn truy nã tội Cố ý gây thương tích vừa ra đầu thú.Theo tài liệu điều tra, khoảng 2h ngày 28/8/2015, Châu nghe tin một người bạn bị Võ Lý Hùng (22 tuổi, trú xã Sơn Châu) vây đánh ở khu vực cầu Mỹ Thịnh (xã Sơn Mỹ) nên cầm theo một chiếc kiếm đến ''giải cứu'' bạn.Thấy Châu có hung khí, Hùng hoảng sợ bỏ chạy song bị nam thanh niên đuổi theo truy sát, chém nhiều nhát vào người khiến bị thương nặng, phải tới Bệnh viện Đa khoa 115 cấp cứu. Kết quả giám định thương tích cho thấy Hùng bị tổn hại 20%, gồm 7 vết thương ở đỉnh đầu và tay.Gây án xong, Châu bỏ trốn khỏi địa bàn và bị công an huyện Hương Sơn ra quyết định truy nã. Sau gần 1,5 năm lẩn trốn, được sự vận động của người thân và nhà chức trách, đầu tháng 2/2017 Châu quay về đầu thú, thừa nhận hành vi.