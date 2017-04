TP - Hôm qua (10/4), người trực tiếp điều khiển xe biển xanh 31A-7284 của Bộ Y tế đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân đến cơ quan công an thừa nhận vi phạm. Đến thời điểm này, hầu hết những người vi phạm đã được Đội CSGT số 2 (CSGT Hà Nội) đề xuất xử phạt chỉ ở mức 1 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng.

Lái xe biển xanh 31A-7284 Cao Mạnh Cường ký vào biên bản vi phạm tại Đội CSGT số 2, Hà Nội sáng 10/4.

Cán bộ “lệnh” cho xe quay đầu là… lỗi đánh máy

Sáng 10/4, lái xe biển xanh 31A-7284 trong vụ 5 ô tô đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân đến trụ sở công an làm việc. Chấp hành mọi đề nghị của cơ quan công an, tại trụ sở Đội CSGT số 2 (PC67 – Công an thành phố Hà Nội), ông Cao Mạnh Cường (SN 1964, trú phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thừa nhận là người điều khiển xe ô tô biển xanh 31A-7284 đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6/4 và được diễn đàn mạng, báo chí phản ánh.

Lý giải việc vi phạm giao thông, ông Cường viết bản tường trình: Hồi 12h45 ngày 6/4, ông lái xe đi sân bay Nội Bài đón chuyên gia dự án người Nhật Bản. Khi đến cầu Nhật Tân, thấy có một số xe ô tô chạy ngược chiều và đài VOV giao thông cũng loan báo có vụ tai nạn xảy ra ở phía trước, đi thêm một đoạn ông đã gặp hiện trường vụ tai nạn.

“Tại đây tôi thấy có một người mặc bộ quần áo màu xanh đen ra hiệu cho các xe quay đầu lại - lúc đó hoàn toàn không có đồng chí công an trật tự và cảnh sát giao thông nào ở đây. Vì cận giờ đón chuyên gia nên tôi không kịp suy nghĩ và cho quay đầu xe cùng một số xe khác để chạy ra hướng cầu Thăng Long”, ông Cường trình bày.

Lái xe Cường cũng thừa nhận, hành động của mình đã gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đi đúng luật. “Tôi xin lỗi người tham gia giao thông tại cầu Nhật Tân vào thời điểm đó và chịu mọi hình thức kỷ luật của cơ quan, quy định xử phạt của pháp luật”, ông Cường viết.

Trao đổi với PV Tiền Phong về việc nhận lỗi trên của mình đã khác với nội dung được Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế khẳng định tại công văn số 366/KHTC, rằng: nguyên nhân dẫn đến xe biển xanh 31A-7284 chạy ngược chiều là do có “một số cán bộ đang xử lý hiện trường vụ tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu”? Ông Cường cho rằng, đây là lỗi tự phát của cá nhân, các nội dung về nguyên nhân được nêu trong văn bản của cơ quan chủ quản là lỗi đánh máy của nhân viên.

Xe biển xanh 31A-7284, đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân ngày 6/4.

Đều bị phạt 1 triệu, tước bằng 2 tháng

Sau 3 ngày đi xác minh và đến tận nơi đưa giấy mời, chiều qua trung tá Hà Văn Tuân, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (PC67) cho biết, CSGT đã tiếp cận được với cả chủ đứng tên đăng ký 5 ô tô vi phạm giao thông trên cầu Nhật Tân vừa qua. Trong số này, đã có 3 chủ - lái xe đến cơ quan công an làm việc và thừa nhận lỗi vi phạm. Cụ thể, ngoài lái xe biển xanh 31A-7284, trong sáng 10/4, cả chủ và lái xe Mercedes E-Class BKS 30A-881.12 đã đến trụ sở Đội CSGT số 2 làm việc.

Tại đây, chị Vũ Thị Hiệp, SN 1989, trú tổ 20 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xác nhận xe trên là của mình và xuất trình các giấy tờ liên quan. Đề cập việc xe 30A-881.12 vi phạm giao thông trên cầu Nhật Tân, chị Hiệp cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, xe chị cho người khác mượn và để xảy ra sự việc trên. Đi cùng chủ xe đến trụ sở công an làm việc, người lái xe ô tô 30A-881.12 hôm đó là chị Đỗ Vân Hường, SN 1986, trú phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chị Hường đã làm tường trình và ký vào biên bản vi phạm giao thông, thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trước đó, ngày 8/4, lái xe Ford Ecosport BKS 30A - 275.31 cũng đã đến trụ sở công an làm tường trình và ký vào biên bản công nhận lỗi điều khiển ô tô chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân. Theo trung tá Hà Văn Tuân, với lỗi vi phạm trên, người điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc đều bị đề xuất phạt từ 800 nghìn đến 1,2 triệu và tước bằng lái 2 tháng.

Với 2 trường hợp người điều khiển xe ô tô còn lại, trung tá Hà Văn Tuân cho biết, đội đã tiếp cận được với cả hai đơn vị chủ quản xe và họ hứa sẽ bố trí đến làm việc. Trong trường hợp quá các ngày hẹn, lần hẹn theo quy định nhưng chủ xe vẫn không đến, CSGT sẽ gửi thông báo đến các cơ quan chức năng, trong đó có đăng kiểm để ngừng kiểm định các xe này.