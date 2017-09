Can đánh nhau, nam thanh niên bị chém 20 nhát

Sự việc xảy ra tối qua (2/9), tại thôn Yên Mỹ xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Nạn nhân là anh Lê Văn Hùng (sinh năm 1991) trú tại thôn Vị Thuỷ xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội.



Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22h00 ngày 2/9, anh Hùng đến chơi nhà người thân tại thôn Yên Mỹ, khi gần đến nhà thì bất ngờ bị một nhóm đối khoảng 20 người cầm dao, mã tấu chặn đường và chém.

Anh Hùng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 105, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Bị tấn công bất ngờ, anh Hùng chạy vào nhà người thân, tuy nhiên nhóm đối tượng không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo chém anh Hùng khoảng 20 nhát vào đầu, chân tay và lưng, khiến nạn nhân gục tại nương sắn của gia đình gần đó.Trước sự táo tợn và manh động của nhóm đối tượng, những người chứng kiến sự việc đã không ai dám vào can ngăn. Sau khi chém anh Hùng trọng thương, nhóm đối tượng trọng đã nhanh chóng dời khỏi hiện trường.Anh Hùng sau đó đã được đưa vào Bệnh viện Quân y 105 cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời gia đình cũng đã trình báo đến công an phường Đường Lâm, xã Thanh Mỹ.Theo những người chứng kiến sự việc thì nhóm đối tượng nhiều khả năng là người thuộc thôn Yên MỹNgay sau khi nhận được tin trình báo, Công an phường Đương Lâm, Thanh Mỹ đã xuống làm công tác khám nghiệm hiện trường.Được biết, anh Hùng tham gia làm nông nghiệp tại địa phương. Cùng ngày trước khi xảy ra sự việc, anh Hùng có vào can ngăn một vụ xô xát tại quán bia Ký Hải ở ngã 3 Vị Thuỷ, xã Thanh Mỹ.Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.