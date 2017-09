Cần Thơ: Nhà báo bị trộm xe ô tô xin bãi nại cho bị can

Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu- nạn nhân của vụ trộm xe ô tô xảy ra ngày 27/7/2017, tại thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết, ngày 3/9, bà Triệu Thúy Mi (ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã đến Long An gặp ông để gửi tiền khắc phục hậu quả cho con trai là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi) gây ra.

Tại nhà ông Đấu, bà Mi kể, cách đây mấy tháng con trai bà đã nghe theo một nhóm môi giới người Việt và Trung Quốc cùng 4 người bạn sang Việt Nam tìm vợ. Hải đã đưa cho môi giới 80 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền, những người môi giới đã “bặt vô âm tín”, không liên lạc được.

Hết thuốc uống, bệnh tái phát, Hải đã bỏ hết tư trang, giấy tờ cùng bạn bè tại khách sạn ở Hậu Giang rồi lấy trộm xe ông Đấu để “tìm đường chạy về quê”. Trên đường đi, Hải lái xe va quẹt nhiều, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Trong cuộc gặp giữa hai bên tại Công an tỉnh Hậu Giang ngày 30/8, phía gia đình bà Mi đồng ý bồi thường thiệt hại cho ông Đấu.

Nhà báo Nguyễn Phấn Đấu và mẹ tặng bà Mi (giữa) một bộ ấm trà làm bằng gáo dừa Bến Tre, với lời nhắn khi về Trung Quốc uống trà, sẽ nhớ về những người Việt Nam thân thiện, biết cảm thông cảm, chia sẻ.

Sau khi tìm hiểu, thấy hoàn cảnh bà Mi quá khó khăn, chồng bị ung thư, Hải lại bị tâm thần nên trong cuộc gặp ngày 3/9, nhà báo Nguyễn Phấn Đấu đã quyết định không nhận bồi thường. Ông Đấu đã đề nghị bà Mi dùng số tiền đó làm lộ phí, chờ đón Hải để đưa về nước tiếp tục điều trị.

“Tôi đã làm đơn bãi nại và sau hết kỳ nghỉ lễ sẽ nộp và đề nghị Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang sớm cho Hải tại ngoại để về quê trị bệnh”, ông Đấu cho biết.

Lúc tiễn người nhà của bị can Huỳnh Lương Hải ra về, ông Đấu còn tặng bà Mi một bộ ấm trà làm bằng gỗ và gáo dừa Bến Tre, với lời nhắn khi về Trung Quốc uống trà, sẽ nhớ về những người Việt Nam thân thiện, biết cảm thông và chia sẻ. Bà Mi đã bật khóc. Người thông dịch tiếng Trung Quốc cũng khóc.

Chiếc xe của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu bị Huỳnh Lương Hải, lấy trộm vào rạng sáng 27/7/2017.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 27/7, tại khách sạn Nam Đô 2, khi mọi người đang ngủ ngon giấc thì nghe tiếng động mạnh như có người tông cửa, mọi người chạy ra thì phát hiện cửa kéo bằng sắt của khách sạn bị tông bung khóa và chiếc xe ô tô Honda City của nhà báo Phấn Đấu đậu phía trong đã biến mất.

Trên đường chạy trốn, đối tượng lái xe tông gãy thanh chắn của Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (đặt tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và tiếp tục tẩu thoát. Trưa 27/7, đối tượng đã bị bắt khi đang trốn tại huyện Tiểu Cần, Trà Vinh.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Trà Vinh cùng Công an huyện Tiểu Cần lập thủ tục bàn giao đối tượng trộm xe ô tô của ông Nguyễn Phấn Đấu cho Công an Hậu Giang. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Huỳnh Lương Hải (33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

Theo Dân Trí