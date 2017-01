TPO - Ngày 11/1, hiệu trưởng trường THCS Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thầy giáo Phan Văn Tuấn cho biết, vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn ngành đối với cô giáo Trần Thị Phương vì hành vi gây thương tích cho người khác.

Nạn nhân Phan Thị Hồng Ngọc bị cô giáo Phương và đồng bọn đánh chảy máu.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo cô giáo Trần Thị Phương được đưa ra sau khi Công an TX Kỳ Anh chỉ ra quyết định xử lý hành chính đối với cô Phương và đồng bọn.

Như Tiền Phong phản ánh, do mâu thuẫn cá nhân giữa cô giáo Trần Thị Phương (SN 1989, là giáo viên trường THCS Sông Trí, TX Kỳ Anh), với chị Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1993, trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Khoảng 19h30, ngày 11/12, Phương thuê taxi chở theo 3 người gồm Lê Quốc Việt (SN 1996, trú tại xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh), Nguyễn Duy Quân (SN 1994, trú tại xã Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh) và Mai Thị Thu Thảo (SN 1992, trú tại xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh) đến phòng trọ đánh chị Ngọc tại phường Kỳ Long, TX Kỳ Anh.

Theo Công an TX Kỳ Anh, mâu thuẫn xảy ra giữa chị Ngọc và Phương khi chị Ngọc đăng một bức "ảnh nóng" của Phương lên mạng xã hội, và nói rằng do Thảo thực hiện. Phương và Thảo sau đó tìm Ngọc để "giải quyết". Ngày 11/12, Phương gọi Thảo, Việt và Quân đến phòng trọ của Ngọc, kéo ra ngoài, lôi lên taxi hành hung. Sau khi cắt tóc làm nhục, đâm cảnh cáo, nhóm Thảo rút đi. Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh xác nhận chị Ngọc khâu 10 mũi ở đầu và 4 mũi ở tay. Lấy lời khai của 4 người, Công an TX Kỳ Anh xác định người trực tiếp đánh chị Ngọc gây thương tích là Thảo. Phương có vai trò chủ mưu.

Dư luận trên địa bàn Hà Tĩnh bức xúc cho rằng, quyết định xử lý hành chính cô giáo Trần Thị Phương và đồng bọn về hành vi đánh người có tính côn đồ của Công an TX Kỳ Anh là quá nhẹ. “Một cô giáo hằng ngày đứng lớp trước hàng trăm học sinh mà đi đánh người là không thể chấp nhận được”, một giáo viên bức xúc.