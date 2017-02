Các con bạc đang hò hét sát phạt bên cặp “chiến kê” tại trường gà thì hàng chục cảnh sát hình sự ập vào bắt giữ tại chỗ, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Các con bạc bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh C.A

Ngày 1/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 29 người tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.Theo cảnh sát, chiều 31/1(Mùng 4 Tết), Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phối hợp với Công an quận Cái răng bắt trường gà tại khu vực 10 (phường Hưng Phú, quận Cái Răng).Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 29 người đang tham gia đá gà ăn tiền, thu giữ 270 triệu đồng tiền mặt, 27 ĐTDĐ, 7 con gà và nhiều tang vật có liên quan.Thời điểm cảnh sát ập vào trường gà, các con bạc tháo chạy nhưng nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát khống chế, bắt giữ. “Những người này khai nhận đã tự “cáp độ” với nhau qua điện thoại, sau đó đến điểm hẹn là bãi đất trống đá gà ăn thua bằng tiền”, một trinh sát cho hay.