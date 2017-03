Sau 20 ngày truy lùng nhóm nghi can trộm hơn 100 lượng vàng, Công an tỉnh Bình Định mới thu hồi khoảng 40% tài sản của chủ tiệm kim hoàn.

Cảnh sát thu giữ nhiều túi vàng do nhóm nghi can trộm được ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định)

Ngày 29/3, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết sau 20 ngày mở rộng điều tra, dẫn giải nghi can Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi) từ Đồng Nai về các tỉnh miền Trung, cảnh sát đã thu hồi lại khoảng 40% tài sản của chủ tiệm kim hoàn.

"Khám xét nơi ở, cảnh sát phát hiện Thiện cất giấu 15 túi nilon đựng vàng trên bồn nước áp trần nhà. Trên đường áp giải tên này về Bình Định, cảnh sát tiếp tục thu giữ số vàng (có đầy đủ hóa đơn) mà băng trộm đã bán rải rác cho các tiệm kim hoàn trên đường tẩu thoát. Hiện cảnh sát đã thu lại tổng cộng 40 lượng vàng của chủ tiệm kim hoàn Kim Khánh (huyện Hoài Nhơn) đã mất", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, Công an Bình Định đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục truy lùng, phát lệnh truy nã đối với hai nghi can còn lại tên Hòa và Đệ, đã "ôm" số vàng lớn được chia sau vụ trộm.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định). Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Nhằm đối phó với cơ quan công an sau khi đột nhập, nhóm Thiện tính toán rất kỹ nên đã lấy trộm một chiếc xe máy tại địa phương để làm phương tiện gây án.

Tối 10/3, sau nhiều ngày khảo sát, cả nhóm chọn mục tiêu là tiệm vàng Kim Khánh. Do tiệm vàng này nằm cạnh nhà dân, hai bên có nhiều ánh đèn nên trước khi đột nhập, chúng mang tấm bạt lớn đến che chắn phía trước để người dân xung quanh không phát hiện.

Trong lúc đang gom vàng bỏ vào ba lô thì bị chủ nhà phát hiện nên Thiện cùng đồng bọn lên xe máy trở về khách sạn, sau đó lên ôtô tẩu thoát. Trên đường về Đồng Nai, chúng đã phân chia số vàng trộm được thành nhiều bao nilon nhỏ, 8 lần ghé vào các tiệm vàng bán được 180 triệu đồng.

Trước đó, bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Khánh) đến cơ quan công an trình báo bị trộm đột nhập tiệm vàng lấy đi hơn 100 lượng vàng 18K với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.