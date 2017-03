Song hành với việc truy lùng tội phạm, cảnh sát Bình Định đang phối hợp với Đồng Nai nỗ lực thu hồi số vàng mà kẻ trộm đã bán liên tỉnh trên đường tẩu thoát về miền Nam.

Cảnh sát thu giữ hàng chục túi nylon đựng vàng của băng trộm tiệm kim hoàn ở xã Hoài Hương và đối tượng Nguyễn Tiến Thiện - một trong ba kẻ trộm vàng đã bị cảnh sát bắt giữ

Ngày 13/3, lãnh đạo huyện Hoài Nhơn đến chúc mừng, khen thưởng cho tập thể Công an địa phương về thành tích xuất sắc phá án nhanh vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh (xã Hoài Hương).

Nghe tin cảnh sát đã bắt giữ một trong ba kẻ trộm cùng nhiều túi vàng của gia đình, bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, ngụ huyện Hoài Nhơn) - chủ tiệm kim hoàn Kim Khánh vui mừng khôn xiết.

"Cả gia đình lâm cảnh trắng tay, tinh thần suy sụp sau khi mất hơn 100 lượng vàng thì nghe cảnh sát đã bắt được kẻ trộm ở tận Đồng Nai. Sau một ngày đêm gây án, cảnh sát đã bắt được tội phạm, thu lại tài sản lớn, chúng tôi biết ơn anh em nhiều lắm", bà Khánh xúc động nói.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) - một trong ba tên trộm tiệm kim hoàn Kim Khánh khai nhận trên đường lẩn trốn cả nhóm đã dừng ôtô ven quốc lộ bán vàng khoảng 7 đến 8 lần từ miền Trung đến miền Nam lấy 180 triệu đồng chia nhau tiêu xài và tổ chức tiệc ăn mừng vì "trúng lớn".

Song hành với việc truy lùng hai tên trộm còn lại, cảnh sát đang dồn sức về các tỉnh thu hồi lại số vàng mà chúng bán dọc đường. Những ngày qua, lực lượng cảnh sát dẫn giải Thiện đi dọc các tỉnh miền Trung để thu hồi lại số vàng để hoàn trả cho gia đình nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hàng chục cảnh sát được điều động cấp tốc về huyện Hoài Nhơn khám nghiệm, thu thập dấu vết hiện trường. Tại đây, băng trộm đã dùng tấm bạt lớn che kín mặt tiền tiệm kim hoàn Kim Khánh nhằm tránh sự phát hiện của người dân xung quanh.

Trưa 10/3, người dân điện báo tin quan trọng, vài ngày qua ở địa phương xuất hiện chiếc ôtô hiệu Chevrolet mang biển số Đồng Nai có nhiều dấu hiệu khả nghi. Truy xét từ camera các trạm thu phí trên quốc lộ 1, Cảnh sát ghi nhận ôtô này đã chạy về hướng nam trùng khớp với thời gian sau khi vụ trộm xảy ra ở tiệm vàng Kim Khánh.

Công an Bình Định nhanh chóng thông tin cho hàng loạt Công an các tỉnh miền Trung đến Đồng Nai. 21h tối 10/3, Công an Đồng Nai phát hiện ôtô hiệu Chevrolet với biển số trùng khớp liên quan đến vụ trộm vàng ở Bình Định nên bí mật lần theo dấu vết. Khi chiếc xe này rẽ vào một ngôi nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, một thanh niên bước xuống trả tiền thuê xe, đi mô tô về nhà thì bị các mũi trinh sát ập vào bắt giữ.

Khám xét nhà riêng của Thiện, cảnh sát phát hiện 15 túi nylon chứa vàng đặt gần bồn nước trên mái nhà. Hiện cảnh sát đã tịch thu, niêm phong số lượng lớn vàng bị trộm; tịch thu các hóa đơn để làm việc thu hồi số vàng mà kẻ trộm đã bán cho các tiệm kim hoàn ở Đồng Nai và tạm giữ ôtô gây án.

Theo đơn trình báo của bà Võ Thị Khánh (chủ tiệm vàng Kim Khánh), khoảng 3h ngày 10/3, bà nghe thấy tiếng động lạ nên giật mình tỉnh giấc. Đi ra phía trước cửa hàng kiểm tra, bà Khánh phát hiện nam thanh niên mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn chở chạy thoát.

Cửa hàng có hệ thống báo động nhưng đã bị các đối tượng trộm vô hiệu hóa. Chủ tiệm vàng khai, số tài sản bị mất gồm 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.