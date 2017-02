Chiều 2/2, hàng chục cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã hoá trang, bất ngờ nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp 32 người có mặt ở vườn dừa trên địa bàn xã Long Bình.

Chiều 3/2, Công an tỉnh Tiền Giang đang củng cố hồ sơ xử lý Phan Trần Văn Cường (34 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) cùng nhiều người khác về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.



Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 43 triệu đồng, 3 con gà, 4 xe máy, 17 điện thoại di động.



Qua điều tra, lực lượng làm nhiệm vụ cho biết trường gà này do Cường đứng ra tổ chức, thu hút nhiều người đến tham gia sát phạt.



“Cường có phân công người cảnh giới. Cảnh sát hình sự đã phải hoá trang thành người làm vườn, dân chơi… để triệt phá tụ điểm này”, một trinh sát tiết lộ.

Theo Zing