TPO - Trong 8 người bị cảnh sát bắt giữ, nhiều đối tượng từng có tiền án tội đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Các đội tượng tại trụ sở công an.

Chiều 22/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giam 8 nghi can để điều tra, làm rõ về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, các trinh sát đơn vị này phối hợp với Công an phường Lái Thiêu đột kích căn nhà hoang ở khu phố Đông Tư, P.Lái Thiêu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhóm gồm 8 người đang say sưa “sát phạt” dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ván đặt cược từ 100- 500.000 đồng. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ nhiều bộ bài tây và gần 50 triệu đồng.

Theo công an, sới bạc này do Đặng Thúy Nga (40 tuổi, ngụ TP. HCM) cầm đầu. Còn các đối tượng tham gia đánh đã có 1 đến 2 tiền án về tội đánh bạc, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Thuận An hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.