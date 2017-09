Châm lửa đốt trụi xe máy sau khi cầm rựa đuổi chém 2 mẹ con

Ngày 2/9, thượng tá Trần Đăng Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nhật (24 tuổi, trú tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về hành vi Huỷ hoại tài sản.Khoảng 16h ngày 12/8, khi nghe tin con gái bị Nhật dùng đùi tre đánh vào đầu ở đường Chân Mây (xã Lộc Vĩnh), chị Hồ Thị Ba đã điều khiển xe máy đến nhà Nhật để nói chuyện phải trái.Khi vừa đến nhà của Nhật, chị Ba và con gái liền bị nam thanh niên này cầm rựa rượt đuổi dọa chém. Một lúc sau, Nhật quay lại dùng rựa chém vào xe máy chị Ba đang dựng trước đường.Không dừng lại ở đó, Nhật tiếp tục vào nhà lấy bật lửa mở bình xăng đốt luôn. Thời điểm trên, bên trong cốp xe có hơn 10 triệu đồng và một chiếc điện thoại.Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường điều tra, xác minh vụ việc. Ngày 24/8, cơ quan công an ra lệnh bắt tạm giam Nhật. Tại cơ quan công an, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Theo công an, Nhật đánh người và đốt xe máy người khác là do thói côn đồ của thanh niên này. Trước khi bị bắt giữ, Nhật đang chuẩn bị cưới vợ.

Theo Zing