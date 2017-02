Sùng A Thò - nghi can gây ra vụ thảm án ở Điện Biên có tiếng là người hiền lành, có vợ và 4 con. Dư luận bàng hoàng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, anh ta đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình rồi tự sát.

Hiện trường vụ án kinh hoàng tại bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Đối tượng Sùng A Thò - nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra.

Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân Sùng Sái Dơ.

Thượng tá Vi Văn Chuyên, Trưởng Công an huyện Mường Chà cho biết, chiều tối nay 12/2, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi các nạn nhân và cả nghi can đã hoàn tất. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nghi can Sùng A Thò chính là người gây ra vụ sát hại dã man 3 người trong gia đình ông Sùng Sái Dơ là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất nương rẫy.3 người trong một gia đình bị sát hại gồm: Ông Sùng Sái Dơ (67 tuổi), bà Vừ Thị Dợ (66 tuổi) là vợ ông Dơ và con trai là Sùng A Hồ (16 tuổi) bị hung thủ chém chết dã man ngay tại nương rẫy. Ngay sau khi sát hại 3 người, nghi can đã bỏ trốn lên rừng.Do bị truy lùng ráo riết và biết sẽ khó thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nên Sùng A Thò đã ăn lá ngón tự sát. Địa điểm phát hiện Sùng A Thò là một khe nước trên đỉnh núi thuộc địa bàn bản Phi Công, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà. Cách hiện trường gây án khoảng gần 10km.Cũng theo Thượng tá Vi Văn Chuyên, Sùng A Thò là người hiền lành, ở địa phương sống khá hòa nhã với mọi người. Anh ta mồ côi mẹ từ nhỏ, và chỉ học đến lớp 7. Sau này, Thò theo bố sang sống ở bản Ma Lù Thàng, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà và kết hôn với chị Ly Thị V (30 tuổi). Vợ chồng Thò có 4 con (3 gái, 1 trai). Cháu lớn mới 10 tuổi, cháu nhỏ sinh năm 2015.