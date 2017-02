Chặn đường hành hung nhóm thanh niên đi qua cầu Si Phal (Sóc Trăng), Đức Anh cầm dao đâm chết một người ở cùng xã.

Cảnh sát lấy lời khai của Trương Đức Anh

Chiều 10/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự Trương Đức Anh (20 tuổi, ngụ ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Giết người. Đức Anh bị xác định là nghi phạm sát hại anh Lâm Triệu Lực (22 tuổi, ở cùng xã).Rạng sáng cùng ngày, trong lúc đi nhậu về, nhóm của anh Lực bị Trương Đức Anh và một số người khác chặn đánh tại khu vực cầu Si Phal ở ấp Phú Thành B, xã Phú Tâm.Trong lúc ẩu đả, Đức Anh dùng dao đâm Lực 3 nhát chí mạng, khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.Đến 13h cùng ngày, Đức Anh đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra làm rõ vụ án.