Vui nhận bé N. làm “con nuôi” sau đó dụ dỗ, giở trò đồi bại hơn 10 lần với bé N.

Khu vực nhà trọ của nghi can, nơi cha con bé N. cư trú

Ngày 22/4, thông tin từ Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tạm giữ nghi can Lê Văn Vui (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân của Vui là em ĐLTN (12 tuổi), đã bị Vui xâm hại nhiều lần.Năm 2016, người cha dẫn N. cùng anh trai của bé từ quê Cầu Kè, Trà Vinh đến thuê phòng trọ của Vui. Tại đây, Vui nhận bé N. làm “con nuôi”. Hằng ngày cha N. gửi hai anh em lại phòng trọ để đi làm thuê.Biết anh trai N. mỗi sáng đi bán vé số nên Vui lẻn sang thăm “con nuôi” rồi dụ dỗ N. làm chuyện người lớn.Ngày 9/4, anh trai N. bất ngờ quay về phòng trọ và lặng người khi nhìn thấy em gái mình đang bị ông Vui dùng tay bịt miệng để xâm hại tình dục.Sau khi nghe con kể lại sự việc, người cha gặng hỏi thì N. cho biết đã bị Vui xâm hại cả chục lần. Sau những lần xâm hại bé, Vui cho tiền, bánh kẹo rồi đe dọa không được cho ai biết nếu không Vui đánh, đuổi ra khỏi phòng trọ.Nhận được đơn tố cáo, Công an xã Vĩnh Lộc B đã đưa cháu N. đi giám định, lập hồ sơ, thu thập chứng cứ, chuyển giao Công an huyện Bình Chánh làm rõ vụ việc.Vui thừa nhận chỉ giở trò đồi bại với N. một lần thì bị anh trai N. bắt gặp.Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra làm rõ.