Chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã gặp gỡ báo chí thông tin ban đầu về sự việc liên quan đến nghi án bé T. (lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V, quận Thủ Đức) nghi bị xâm hại vùng kín ngay trong trường.

Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức thông tin, ngày 15/2, công an phường Bình Thọ nhận được đơn giác của chị M.C về việc 1 người đàn ông xâm hại con chị là cháu P.N học sinh lớp 1 trường tiểu học L.T.V. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin Công an phường làm các thủ tục và báo cho công an quận vào cuộc.

Theo đó, ghi nhận từ chị M.C thì có người đàn ông cho dương vật vào âm đạo bé. Tuy nhiên, lời khai của cháu bé mỗi lần mỗi khác như bé nói có người đàn ông cho dương vật vào người cháu rồi có lúc lại nói bị té...

Qua kiểm tra camera, các máy này chiếu mỗi cảnh ở mỗi góc đặt máy khác nhau. Trong đó, camera số 4 (nơi chiếu trực tiếp vào khu vực tình nghi) bị mất dữ liệu vào thời điểm chị M.C tố cáo con chị bị xâm hại, các camera còn lại vẫn hoạt động bình thường và không ghi nhận có người lạ nào.

Giải thích về sự trùng hợp này, Thượng tá Phê nói: “Camera số 4 gắn trực tiếp với cầu dao hội trường. Vào thời điểm này, người lao công đã cúp cầu dao này để dọn dẹp hội trường, chuẩn bị cho hội nghị vào ngày mai (15/2) nên dữ liệu của camera này bị mất trong khi các camera khác bình thường”.

Về kết quả pháp y, Thượng tá Phê cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả chính thức, tuy nhiên, kết luận ban đầu, âm hộ bé không rách, không có tinh trùng trong âm đạo bé.

Thượng tá Phê cũng cho biết thêm, chiếc quần dính máu của cháu bé đã được gửi đi giám định ADN, nhưng chưa có kết quả.

Đại tá Lê Anh Tuấn- Trưởng Công an quận Thủ Đức khẳng định âm hộ bé P.N không bị hiếp dâm do không rách, không có tinh trùng trong âm đạo bé chứng tỏ không có hành vi giao cấu. Bên cạnh đó, các cháu trong lớp có đến 40 em khác chứ không phải chỉ có 1 mình có cháu bé nên nếu tố giác đúng thì 39 cháu còn lại phải biết. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng bé bị dâm ô”, Đại tá Tuấn nói.

Đại tá Tuấn cũng khẳng định: “Không hề có bao che trong vụ việc này và khi có kết quả sẽ thông báo đến báo chí sớm nhất”.