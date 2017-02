Bị nhắc nhở khi lạng lách, dàn hàng ngang lúc tham gia giao thông, Ngọc Anh cùng nhóm bạn xuống xe vây đánh và lấy con dao nhọn đâm vào lưng Thế Anh trọng thương rồi bỏ trốn.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh

Con dao gây án.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) ngày 19/2 cho biết đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Ngọc Anh (18 tuổi, ở xã Nghi Phong) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.Trưa trước đó 10 ngày, anh Nguyễn Thế Anh (19 tuổi, ở xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) cùng bạn đi chơi. Khi đang lưu thông trên đường liên xã, Anh thấy 4 thanh niên đi trên hai chiếc xe máy chạy phía trước lạng lách, dàn hàng ngang, chiếm hết phần đường.Lúc này, Thế Anh vượt lên và nhắc nhở nhóm thanh niên đi đúng làn đường. Thấy "ngứa mắt" vì bị nhắc nhở, 4 người này bất ngờ vượt lên trước, chặn xe rồi lao vào vây đánh người nhắc nhở. Một thanh niên trong nhóm này bất ngờ mở cốp lấy dao nhọn đâm vào lưng anh Thế Anh khiến nạn nhân gục xuống.Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ cho biết nạn nhân bị gãy xương sườn phải và tràn dịch màng phổi. Kết quả giám định cho thấy Nguyễn Thế Anh bị thương tật 15% .Nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc vào cuộc điều tra, lấy lời khai những người liên quan và truy bắt kẻ gây án. Hai ngày sau, nhà chức trách triệu tập Nguyễn Ngọc Anh và ba người liên quan.Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận hành vi của mình, trong đó Ngọc Anh là người bị cho đã dùng dao nhọn đâm nạn nhân Thế Anh bị thương.