Công an huyện Yên Bình, Yên Bái xác nhận, chiều 25/4, lực lượng chức năng xã Tân Hương đã phát hiện thi thể Lý Văn Đông (SN 1997, trú thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình) - đối tượng vác dao chém chết bạn rồi bỏ trốn lên rừng.

Sau khi vác dao chém chết bạn Lý Văn Đông bỏ trốn lên rừng rồi tự tử

Thi thể Lý Văn Đông được phát hiện tại khu rừng cách hiện trường 2 quả đồi. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lý Văn Đông chết do tự tử.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các thủ tục cần thiết, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể Lý Văn Đông cho gia đình lo hậu sự. Về vụ án, tới đây sẽ đình chỉ khởi tố vụ án và khởi tố bị can, do cả hung thủ và nạn nhân đều đã chết.

Như tin đã đưa trước đó, tối ngày 23/4, Bàn Văn Yên (SN 1993) đi cùng Lý Văn Đông (đều ở thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đến nhà bố đẻ của Đông để cùng chơi bài.

Tại đây, giữa hai người xảy ra xô xát dẫn đến Lý Văn Đông lấy dao chém một nhát vào cổ Bàn Văn Yên, khiến Yên chết trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Lý Văn Đông đã bỏ trốn lên rừng.