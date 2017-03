TPO - Đối tượng Trương Quốc Hiếu là nhân vật mà báo Tiền Phong từng có bài phản ánh – nay đối diện khung hình phạt đến 7 năm tù.

Theo lịch xét xử, TAND quận 3 TP.HCM sẽ đưa vụ án Trương Quốc Hiếu với tội danh “Cố ý gây thương tích”, ra xét xử sơ thẩm vào ngày 6/3 tới đây.

Trước đó như Tiền Phong đã nhiều lần phản ánh, do mâu thuẫn từ trước giữa gia đình ông Trương Quốc Huân và Tạ Văn Chỉ (cùng ngụ chung cư Nguyễn Thiện Thuật, quận 3) nên khoảng 15 giờ ngày 4/5/2015, ông Huân và ông Chỉ đánh nhau.

Thấy vậy anh Nguyễn Ngọc Phương (con trai ông Chỉ) ra can ngăn. Trương Quốc Hiếu (con trai ông Huân) liền chạy vào nhà lấy dao chém anh Phương trúng vào đỉnh thái dương trái và hai nhát vào trán. Sau đó, Hiếu bỏ chạy bị ngã nên rơi con dao xuống đường.

Ông Chỉ đuổi theo rồi đè lên người Hiếu. Ông Huân chạy tới kéo ông Chỉ lật nằm dưới đường và đè lên người ông Chỉ để Hiếu chạy vào nhà bếp của quán cơm gần đó lấy hai con dao rồi chém liên tiếp vào người ông Chỉ.

Thực nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Tân Châu.

Theo giám định pháp y của Trung tâm pháp y - Sở Y tế TP.HCM, anh Phương và ông Huân cùng bị thương tích mỗi người 21%. Ngày 1/2/2016, Cơ quan điều tra Công an quận 3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Trương Quốc Hiếu. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát đã không phê chuẩn các quyết định này của phía công an.

Trước sự việc trên, báo Tiền Phong vào cuộc, có bài “chém người gây thương tích án binh bất động cả năm”. Sau khi báo phát hành, VKSND Tối cao đã chỉ đạo xử lý vụ việc mà Tiền Phong phản ánh.

Ngày 29/7/2016 phía Viện Kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an. Quá trình điều tra đủ căn cứ đề nghị truy tố Trương Quốc Hiếu với tội danh “Cố ý gây thương tích”, bị can Hiếu bị truy cứu khoản 2, điều 104 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 2-7 năm tù.