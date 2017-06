Sau khi xảy ra đánh nhau với một người khác, nhóm thanh niên ở Quảng Bình quay lại đánh chém khiến anh Hà cụt mất một cánh tay rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuấn, Văn và Quỳnh (từ trái sang) đạng bị tạm giam tại công an huyện Bố Trạch

Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang tạm giam Phan Đình Quỳnh (28 tuổi), Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi) và Lê Anh Văn (26 tuổi, đều trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) do liên quan đến vụ đánh chém rơi tay một thanh niên trên địa bàn.Theo điều tra, tối 29/1, Quỳnh, Tuấn và Văn cùng với 3 thanh niên khác đến một quán karaoke ở tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung thì xảy ra mâu thuẫn với Đinh Minh Bảo (35 tuổi). Quỳnh và Bảo đánh nhau rồi 2 bên được mọi người can ngăn, bỏ về.Nhóm của Quỳnh sau đó về nhà, mỗi người lấy một cây rựa quay để tìm Bảo đánh trả thù. Cả nhóm sau đó đến một tiệm cầm đồ thì gặp Bảo cùng với anh Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi) và đánh nhau. Quỳnh xông vào chém một nhát trúng đầu gối anh Hà và khiến Bảo bỏ chạy.Quỳnh, Tuấn và Văn tiếp đó xông vào thay nhau dùng dao, rựa chém liên tục vào người anh Hà khiến nạn nhân trọng thương. Đến khi anh Hà hét lên "Cụt tay rồi" thì cả 3 người mới dừng lại, bỏ về.Anh Hà sau đó được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng cụt mất cánh tay trái. Cơ quan giám định pháp y kết luận, anh Hà chịu thương tật 48%.Sau khi gây án, nhóm của Quỳnh bỏ trốn khỏi địa phương khiến cơ quan điều tra khó khăn trong việc điều tra vụ án. Đến ngày 21/5, Quỳnh, Tuấn và Văn mới về đầu thú tại công an huyện Bố Trạch. Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 3 tháng đối với Quỳnh, Tuấn và Văn để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.