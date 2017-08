Chích điện giết vợ vì nghi ngoại tình

Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Ngọc Chiến (52 tuổi, ngụ xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi Giết người.Theo cảnh sát, chiều 29/8, người dân nghe tiếng kêu cứu của bà Thạch Thị Sốc Kha (47 tuổi, vợ ông Chiến) nên chạy qua nhà xem. Lúc này, bà Kha bị chồng dùng dây xích trói lại và liên tục đánh vào người gây thương tích ở vùng mặt.Người dân can ngăn và trình báo cảnh sát. Ngay sau đó, ông Chiến bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Theo lời nghi phạm, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên người này ghen tuông.Trước khi đánh vợ, người chồng đã dùng dây điện chích vào người. Khi bà Kha bị điện giật ngã xuống, ông Chiến lao đến ôm vợ và chích điện với mục đích cả hai vợ chồng cùng chết.Tuy nhiên, nhờ nguồn điện tự ngắt cầu dao nên cả hai thoát nạn. Lúc này, ông Chiến mới lôi vợ ra trước nhà trói lại và liên tiếp đánh đập thì được người dân can ngăn.Làm việc với cảnh sát, bà Kha cho biết khoảng 6 tháng nay, bà lên TP.HCM làm thuê. Trước hôm xảy ra vụ việc, bà từ TP.HCM về nhà và mang theo tiền trả nợ và lãi cho ngân hàng vì đến kỳ hạn.Bà tìm chìa khoá để mở tủ lấy sổ vay ngân hàng nhưng không thấy nên hỏi chồng. Lúc này ông Chiến lại cho rằng vợ lấy chìa khoá mở tủ lấy tiền để cho nhân tình bên ngoài nên chích điện, đánh đập vợ."Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Về việc nghi người vợ ngoại tình chỉ là tin đồn từ dư luận, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xác định", một cán bộ điều tra cho hay.

Theo Zing