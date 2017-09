Chiến sĩ nghĩa vụ trại giam dùng súng AK tự sát

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ việc tự sát bằng súng xảy ra tại trại giam Xuyên Mộc (Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Tổng cục VIII - Bộ Công an) đóng tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.C (20 tuổi, trú huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) - chiến sĩ nghĩa vụ của Trại giam Xuyên Mộc.

Theo một nguồn tin, vì lý do cá nhân, anh C. đã dùng súng AK tự bắn vào người dẫn tới tử vong. Khẩu súng được cấp trong quá trình anh C. làm nhiệm vụ.

Sự việc đã được báo cáo Bộ Công an và các đơn vị liên quan.

Theo VietNamNet