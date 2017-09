'Chiêu' trốn tội của tài xế tông 2 người trọng thương

Ngày 3/9, công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vừa triệu tập bà Trương Thị Nguyệt (55 tuổi) và chồng là Hoàng Xuân Thủy (61 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để làm rõ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn.



Theo tài liệu điều tra, khoảng 3h ngày 30/8, vợ chồng ông Thủy lái xe tải biển Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đường tránh thuộc xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), ôtô tông trúng ông Phan Văn Vinh (59 tuổi, trú Nghi Xuân) đang lái xe máy chở theo bạn là Lê Duy Lục (46 tuổi).

Cú tông mạnh khiến ông Vinh và Lục ngã xuống đường, bị thương nặng. Sau hai ngày điều trị, ông Lục được chẩn đoán chấn thương sọ não, đang cấp cứu đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An, ông Vinh đã xuất viện.



Sau khi gây tai nạn, ông Thủy và bà Nguyệt lái ôtô rời khỏi hiện trường. Về tới TP Vinh, hai người này đã cho xe vào gara sơn lại một phần ở đầu xe, thay kính chắn gió để tránh bị phát hiện. Căn cứ dấu vết trên đường và lời khai của nạn nhân, nhà chức trách đã lần ra vợ chồng tài xế Thủy.



Tại cơ quan điều tra, ông Thủy và bà Nguyệt khai sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn, sợ phải chịu trách nhiệm nên đã cho xe chạy tiếp.

Theo VnExpress