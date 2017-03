Liên quan đến việc nộp đơn yêu cầu cơ quan tố tụng xin lỗi công khai theo luật định, ông Long cho biết, ngày 22/3, ông và vợ đã tới VKSND tối cao để nộp đơn yêu cầu xin lỗi công khai. Ngoài ra, ông bà cũng nộp đơn cho VKSND Bắc Giang theo đường bưu điện. Ông Hàn Đức Long cũng mong muốn các cơ quan chức năng sẽ sớm công khai xin lỗi ông theo đúng quy định.

Ông Long cho biết, sức khỏe của ông đã khá hơn trước nhưng vẫn còn rất yếu, chưa thể giúp đỡ gia đình việc ruộng vườn. "Khi vận động mạnh, bụng tôi rất đau. Mỗi lúc thay đổi thời tiết là tôi lại bị tức ngực. Nhà hiện có 6 sào ruộng nhưng chủ yếu là do bà ấy (bà Mai-vợ ông Long) thuê người làm chứ bây tôi không giúp được gì", ông Long kể.

Còn bà Mai cho biết: "Ông nhà tôi vẫn còn yếu lắm, gia đình chỉ dám để cho ông ấy làm những việc vặt trong nhà như băm bèo, quét sân, trông cháu".

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, ông Long cho biết, kể từ khi ông bị bắt, gia đình ông đã chạy vạy đủ đường để có tiền kêu oan. Hiện tại, gia đình ông Long mắc nợ khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, nhiều nơi gia đình ông đang phải vay lãi với lãi suất cao.

Tại sao ông Long không đề nghị cơ quan chức năng ứng trước một phần tiền bồi thường oan sai để chi trả? Trả lời câu hỏi này, ông Long cho biết: "Tôi không biết có quy định ứng trước này. Các luật sư cũng chưa hướng dẫn tôi thủ tục về việc này".

Được biết, hiện tại, một số cá nhân, tổ chức cũng hỗ trợ ông Long những khoản tiền nhỏ để ông duy trì cuộc sống hiện tại. "Nhưng điều làm tôi buồn đó là các cơ quan tố tụng ở Bắc Giang chưa một lần đến thăm", ông Long nói.

Tuy nhiên, ông Long không tiết lộ số tiền mà mình đòi bồi thường sẽ là bao nhiêu nhưng ông cho rằng cần phải tuân thủ các quy định pháp luật. "Ban đầu là yêu cầu xin lỗi công khai, sau đó mới đến việc yêu cầu đòi bồi thường", ông Long nói.

Hiện nay, ông Long đã yêu cầu nhóm của luật sư Vũ Thị Nga và luật sư Lê Xuân Thảo tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho mình.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h ngày 26/6/2005, một đôi vợ chồng ở thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang đi làm đồng về không thấy con gái 5 tuổi ở nhà. Sáng sớm hôm sau, một phụ nữ cùng xã đi làm sớm phát hiện thấy xác bé gái tại mương nước gần bờ ruộng. Nhà chức trách xác định, đứa trẻ bị hiếp dâm rồi dìm chết.



Tháng 10/2005, cơ quan điều tra nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị người cùng thôn là Hàn Đức Long hiếp dâm. Bị triệu tập, Hàn Đức Long thú nhận việc này và khai còn là "thủ phạm hiếp dâm, giết đứa trẻ 5 tuổi nêu trên".



Từ năm 2007 đến 2011, qua 4 phiên tòa, ông Long bị TAND tỉnh Bắc Giang và TAND Tối cao tuyên phạm tội Hiếp dâm trẻ em và Giết người, hình phạt chung là tử hình. Suốt thời gian này, ông Long liên tục kêu oan, nói do bị ép buộc nên thời điểm bị triệu tập mới nhận tội.



Năm 2014, hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử giám đốc thẩm lần hai, tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm lần hai và phúc thẩm lần hai đối với bị án Hàn Đức Long để yêu cầu điều tra làm rõ nhiều vấn đề còn mâu thuẫn của vụ án. Hàn Đức Long được tuyên bố không phạm tội Hiếp dâm.



Giữa năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang trong kết luận điều tra bổ sung vẫn tiếp tục đề nghị truy tố ông Long vì cho rằng đủ căn cứ kết tội.



Ngày 20/12, VKSND tỉnh Bắc Giang đánh giá kết quả điều tra lại của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang theo quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, cho thấy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Long về các tội danh bị khởi tố. Vì vậy, Viện đình chỉ điều tra vụ án với bị can Hàn Đức Long.



VKSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang, UBND xã Phúc Sơn (huyện Tân Uyên, Bắc Giang) phục hồi các quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Long theo quy định của pháp luật.