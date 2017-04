TPO - Dù Tuấn và bị hại đã về ăn ở với nhau, hai gia đình đã tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, Tuấn vẫn bị Công an khởi tố về tội Giao cấu với trẻ em, bởi thời điểm mang thai, vợ Tuấn chưa đến 16 tuổi.

Ngày 19/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Thái Khắc Thống – Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện vừa quyết định khởi tố Nguyễn Đình Tuấn (SN 1990, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về tội Giao cấu với trẻ em.

Theo đó, Tuấn và cô gái 15 tuổi (hiện giờ là vợ của Tuấn) có quan hệ tình cảm với nhau. Sau lần vào nhà nghỉ thì cô bé có bầu.

“Trường hợp này giao cấu và có thai khi chưa đến 16 tuổi, mặc dù sau đó, hai người ăn ở với nhau, hai gia đình tổ chức cưới xin. Tuy nhiên, lúc xảy ra vụ việc thì gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu cơ quan công an làm việc. Tiếp nhận đơn tố giác tội phạm theo quy định Thông tư 06 của liên ngành phải vào cuộc điều tra.

Qua xác minh đứa bé là con của Tuấn. Thời điểm mang bầu, cô bé chưa đến 16 tuổi nên Tuấn vi phạm pháp luật. Nếu CQĐT không khởi tố thì bỏ lọt tội phạm, vậy Công an cũng vi phạm pháp luật. Đây là tình thế bắt buộc”, Đại Tá Thái Khắc Thống cho biết thêm.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục làm rõ vụ việc.