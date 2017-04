Người vợ vừa bước vào nhà, chồng đi theo sau tát mạnh vào mặt, sau đó đánh đấm liên tiếp vào người. Chưa dừng lại, người chồng vũ phu còn dùng điếu cày đánh vợ dã man dẫn đến đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu.

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ một cách dã man. Ảnh cắt từ clip

Chiều 10/4, Đại tá Phạm Văn Hội, Trưởng Phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập vợ dã man của một người đàn ông trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Trước đó, một đoạn clip dài gần 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh người chồng đánh đập, bạo hành vợ mình một cách dã man. Trong clip, người vợ từ ngoài đường bước vào nhà, người chồng đi theo phía sau, khi vào đến giữa nhà người chồng bước lên phía trước sau đó tát mạnh vào mặt người vợ.



Chưa hoàn hồn vì bị tát quá bất ngờ, người phụ nữ còn liên tiếp bị chồng đánh đấm vào mặt, vào người. Đỉnh điểm của sự việc, người chồng vũ phu đã dùng một chiếc điếu cày đánh đập liên tiếp vào người, mặt vợ mình khiến chị này nằm ngã ra nhà.



Quá đau đớn, người phụ nữ không thể vực dậy được, đến khi định ngồi dậy thì người chồng tiếp tục cầm điếu cày chạy ra đánh tiếp vào người và chân chị này cho đến khi chị ngồi gục một chỗ.



Đoạn clip trên được cho là ghi lại tại một cửa hàng ở phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình (Ninh Bình). Sau khi xuất hiện đoạn clip, nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách hành xử thô bạo của người đàn ông với vợ mình.



Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tối 1/4 tại một cửa hàng thuộc phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Người phụ nữ bị chồng bạo hành tên là N.T.H.G (SN 1984), người đàn ông dùng điếu cày đánh vợ dã man tên là P.V.T (SN 1980), cả hai quê ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình).



Sau khi bị chồng bạo hành, chị G. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Quá bức xúc trước cách hành xử của chồng, chị G. đã làm đơn trình báo đến Công an phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình yêu cầu làm rõ việc bị chồng bạo hành.



Được biết, chị G. và anh T. kết hôn năm 2005 và có với nhau 2 con, một con trai 12 tuổi và một con gái 6 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, chị vừa ra ngoài có việc về đến nhà, không hiểu vì lý do gì mà lại bị chồng đánh đập dã man như vậy. Sau nhiều nhiều ngày nằm điều trị, chị G. cũng đã xuất về nhà.



Đại tá Phạm Văn Hội thông tin thêm, cơ quan công an đã mời chồng chị G. lên để làm rõ sự việc.