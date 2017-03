TPO - Ngày 10/3, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Trưởng Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai), cho biết ông Huỳnh Văn An (chồng bà Hoàng) trong vụ “Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử ngày 8/3” đã chết tại bệnh viện.

Người dân đến xem hiện trường vụ án

Theo đại tá Sơn, cơ quan điều tra đang giám định mẫu máu, nước tiểu để xác định nguyên nhân ông An chết.

Tại hiện trường có 1 chai rượu ngoại đã uống hết nửa cùng 3 chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng hết. Còn nạn nhân Hoàng chết là do búa, chày gây ra. Căn cứ vào hiện trường cơ quan chức năng cho rằng ông An giết bà Hoàng rồi uống thuốc tự tử.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin: Sáng 8/3, sau khi đi chơi về, người con gái phát hiện mẹ mình là bà Đinh Thị Hoàng (46 tuổi, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa) đã chết với nhiều vết thương trên thân thể ở phòng tắm. Còn bố là ông An đang co giật, sùi bọt mép do uống thuốc diệt cỏ tại phòng khách. Trước đó đôi vợ chồng này đã cãi vã dữ dội.