Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn sáng cùng ngày.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H (SN 1982, ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất). Hung thủ là Vương Văn Hải (SN 1977) - chồng của nạn nhân.

Các nhân chứng cho biết, chị H từng đi xuất khẩu lao động, mới về nhà mấy ngày nay. Rạng sáng ngày 12/1, họ nghe thấy có tiếng cãi vã của 2 vợ chồng ở trong nhà.

Khoảng 6h sáng cùng ngày, thấy nhà riêng của vợ chồng Hải đóng cửa nên người dân vào xem phát hiện chị H đã tử vong với nhiều nhát dao trên người. Sau khi gây án, Hải rời khỏi hiện trường và đầu thú sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lời khai ban đầu của Hải tại công an cho thấy, do mâu thuẫn với vợ, hai người đã to tiếng với nhau. Do bực tức không kiềm chế được nên Hải đã dùng dao đâm chị H tử vong.