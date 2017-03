TPO - Tổ công tác liên ngành quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với hai bãi trông giữ xe số 38 và 40 Phạm Hùng quanh bến xe Mỹ Đình. Vị trí này được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ điểm trong cuộc họp Ban chỉ đạo 197 về xử lý vi phạm trật tự lòng đường, hè phố và bãi trông giữ phương tiện.

Hình ảnh bãi trông xe trái phép cạnh bến xe Mỹ Đình.

Trưa 7/3, trao đổi với Tiền Phong, trưởng Công an phường Mỹ Đình 2 thiếu tá Đinh Văn Thanh cho biết, tổ công tác liên ngành gồm công an phường, TTGT, CSTT quận Nam Từ Liêm đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với 2 chủ cơ sở nhận trông giữ xe trái phép bên cạnh bến xe Mỹ Đình.

Theo đó, cảnh sát yêu cầu hai bãi giữ này đóng cửa, trả toàn bộ phương tiện cho người dân và cam kết không tái phạm. Công an phường đề xuất với công an quận xử phạt đối với chủ cơ sở trông xe số 38 và 40 Phạm Hùng do Nguyễn Hải Ninh (38 tuổi, trú huyện Thanh Trì) và Nguyễn Thế Hạnh (40 tuổi, trú ở phường Mỹ Đình) mỗi người 17 triệu đồng (theo Nghị định 167) về hành vi trông giữ xe trái phép.

Bãi trông xe số 38, 40 Phạm Hùng sau khi công an kiểm tra, xử lý.

Hai bãi trông xe có diện tích khoảng 200m2 là bãi đất trống chưa sử dụng. Chủ cở sở đã dựng khung, mái che để nhận trông giữ xe trái phép. "Chủ hai cơ sở nhận trông giữ xe không phải là cán bộ, công an hay người nhà lãnh đạo", vị trưởng công an phường khẳng định.

Vị trưởng công an phường cũng cho biết, lực lượng liên ngành cũng xử lý hàng chục vi phạm quán hàng rong, xe khách dừng đỗ đón trả khách lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xung quanh bến xe Mỹ Đình.