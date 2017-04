Do mâu thuẫn cá nhân tại một quán bia, Khoa dùng ly bia đập vào đầu Vũ. Sau 30 phút, Vũ rủ người đến quán bida của Khoa và án mạng xảy ra tại đây.

Sáng 16/4, đại tá Phùng Tất Thành, Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ Mai Hoàng Vũ (27 tuổi) và Nguyễn Đình Khuê (23 tuổi) cùng ngụ TP Bảo Lộc để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Trần Nguyễn Anh Khoa (27 tuổi, ngụ xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc).

Lúc 12h ngày 15/4, tại một quán bia ở phường B'Lao, do mâu thuẫn cá nhân nên Khoa dùng ly bia đập vào đầu Vũ. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, được người dân can ngăn nên họ giải tán.



Khoảng 30 phút sau, Vũ rủ thêm Khuê đến quán bida của Khoa trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát để đánh anh này. Tại đây, Vũ dùng dao đâm Khoa rồi cả 2 bỏ trốn.



Nhập viện cấp cứu nhưng anh Khoa không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nạn nhân xấu số đến phường Lộc Phát thuê nhà mở quán kinh doanh bida được khoảng 2 tháng thì gặp nạn.