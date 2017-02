VKSND huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 2-2, cho biết vừa hoàn tất cáo trạng để chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Phan Văn Vương (22 tuổi, ngụ tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) về tội “Môi giới mại dâm”.

Cụ thể trước đó vào cuối tháng 10/2016, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) tiến hành kiểm tra hành chính nhà nghỉ Q.D (xã Đồi 61) bất ngờ phát hiện tại phòng số 4 của nhà nghỉ có chị T.T.T đang bán dâm cho N.V.T. Qua làm việc, chị T. khai nhận trưa cùng ngày, anh T. đến quán cà phê N. (ấp Tân Hưng, xã Đồi 61) do Vương làm chủ để mua dâm.

Tại quán cà phê, hai bên thỏa thuận giá bán dâm làm 300 ngàn đồng và qua lời khai của chị T. công an đã bắt khẩn cấp Vương để điều tra xử lý.

Tại cơ quan công an, Vương khai trước đó vào ngày 25/10/2016, Vương đến ấp Tân Hưng (xã Đồi 61) thuê mặt bằng mở quán cà phê và nhận các gái mại dâm vào quán làm tiếp viên không có hợp đồng lao động, không trả tiền lương. Khi khách vào quán uống nước có nhu cầu mua dâm, gái bán dâm sẽ tự thỏa thuận giá rồi báo cho Vương biết.

Mỗi lần bán dâm, khách phải trả 300 ngàn đồng, tiếp viên sẽ phải chi lại cho Vương 50 ngàn đồng.