TPO - Xảy ra cãi vã sau khi đến quán nhậu của vợ chồng Ngọc để nói chuyện, Dần bị chủ nhà dùng súng tự chế bắn tử vong.

Tối ngày 8/2, anh Nguyễn Đình Dần (SN 1986, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) đến quán nhậu của gia đình anh Lê Thanh Ngọc (SN 1975, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) để nói chuyện.

Khi đến quán nhậu nhà anh Ngọc, hai bên xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, Ngọc đã lấy súng tự chế bắn vào người anh Dần khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, công an huyện Thanh Chương đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Nghệ An đồng thời đến bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường, truy xét một số người liên quan, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC45) đã bắt giữ nghi can Ngọc.

Hiện, vụ việc đang được PC45 (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra làm rõ.