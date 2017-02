Sang thuê người đến canh gác trước trụ sở công an. Cảnh sát phải tương kế tựu kế cử trinh sát dụ người cảnh giới sang tận Vĩnh Long, rồi bố trí tổ trinh sát khác ập vào trường gà.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết nơi đây đã triệt phá thành công trường gà do Đặng Thu Sang (tự Thu Ba, 49 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) tổ chức.



Khoảng 12h ngày 5/2, trường gà do Sang tổ chức tại xã Hoà Hưng (huyện Cái Bè), thu hút hàng chục người đến tham gia. Các con bạc đang say sưa sát phạt thì hàng chục trinh sát hình sự bất ngờ nổ súng chỉ thiên, ập vào bắt quả tang 34 người.



Cảnh sát thu giữ 5 con gà đá, 20 cuộn băng keo, 9 xe máy, 36 điện thoại di động và trên 94 triệu đồng tiền mặt. Qua làm việc, Sang thừa nhận hành vi tổ chức trường gà cho các con bạc đến chơi để thu tiền xâu.



Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, trước khi tổ chức trường gà, Sang thuê hẳn người đến canh gác trước trụ sở công an tỉnh.



“Lực lượng đã tương kế tựu kế, cử trinh sát dụ người cảnh giới sang tận Vĩnh Long, rồi bố trí các tổ trinh sát khác ập vào trường gà do Sang tổ chức”,nguồn tin cho hay.



Cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, bắt quả tang 9 người tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu đất trống thuộc xã Thanh Đức (huyện Long Hồ). Qua kiểm tra, cảnh sát tạm giữ 7 điện thoại di động, trên 40 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Theo Zing